Kylian Hazard niet in selectie Cercle en dat doet vragen rijzen na elf basisplaatsen op rij

Kylian Hazard heeft zich sinds zijn uitleenbeurt in 2018 opgeworpen tot een belangrijke pion bij Cercle Brugge. Daarom nam groen-zwart hem ook definitief over. Hazard beschaamde het vertrouwen niet en werd een vaste titularis. Dit weekend echter geen spoor van hem in de selectie.

Cercle Brugge kondigde donderdag de selectie aan voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren. In de wedstrijdkern werden 21 namen opgenomen, maar geen Kylian Hazard. Is er iets aan de hand? Dat moeten de volgende wedstrijden uitwijzen.

Hazard mist dus al zeker het treffen op de Freethiel. Dat is opvallend, want in de vorige elf competitiewedstrijden stond Hazard keer op keer aan de aftrap. We hebben ook geen weet van een blessure of ziekte. Tenzij Paul Clement op de Freethiel een andere verklaring geeft, lijkt het een opmerkelijke sportieve keuze.

Ondanks al zijn basisplaatsen de laatste maanden is hij wel geregeld vervangen. Op de vorige speeldag werd hij na 73 minuten aan de kant gehaald. Cercle verloor die wedstrijd met 1-3. Is Hazard daar het slachtoffer van? Het resultaat van zaterdagavond kan ook zijn speelkansen in de nabije toekomst wel eens beïnvloeden.