Geen Jakubech onder de lat: andere doelman moet Kortrijk overeind houden op Jan Breydel

KV Kortrijk trekt zaterdagavond naar Brugge. Adam Jakubech zou daar in normale omstandigheden wel wat werk krijgen op te knappen, maar hij zal niet onder de lat staan bij KVK. Yves Vanderhaeghe opteert er voor om een kans te geven aan Marko Ilić.

Als ze bij Club in hun dagje zijn, zullen ze bij Kortrijk sowieso een sterke keeper nodig hebben om kans te maken op puntengewin. Dan is het wel belangrijk dat de achterhoede vertrouwen heeft in een betrouwbaar sluitstuk. Uitgerekend in deze wedstrijd kiest Vanderhaeghe voor een andere doelman.

Jakubech pas vrijdag op training

Dat maakte hij bekend op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. Tijdens de interlandbreak was Adam Jakubech bij de Sloveense nationale ploeg. De trainingen in functie van de volgende competitiematch verliepen grotendeels met Ilić in doel. Jakubech kon pas vrijdag een eerste keer meetrainen.

Hierdoor zal Ilić de kans krijgen om zijn debuut te maken voor KV Kortrijk. Vanderhaeghe laat alvast blijken vertrouwen te hebben in de Serviër, die als vrije speler in september in Kortrijk belandde.