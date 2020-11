🎥 Sinan Bolat heeft een opvolger bij Standard: "Nooit gedacht dat ik zou scoren in mijn carrière"

Standard ontsnapte in extremis aan een thuisnederlaag tegen KAS Eupen en heeft dat te danken aan scorende doelman. Arnaud Bodart zorgde in de blessuretijd voor de 2-2. Ondertussen is het al bijna elf jaar geleden dat Sinan Bolat zijn legendarische doelpunt scoorde in Sclessin.

Op 9 december 2009 zorgde Sinan Bolat er met een rake kopbal tegen AZ Alkmaar voor dat Standard Europees overwinterde. Bijna elf jaar later zagen we opnieuw een scorende doelman in Sclessin. Arnaud Bodart rukte mee op en tikte na een vrije trap de 2-2 binnen. Stel je voor dat zoiets voor een vol Sclessin gebeurt... "Ik had nooit kunnen denken dat ik in mijn carrière een goal zou maken. Ik ben zo blij! Het levert ons een punt op terwijl we maar met tien op het veld stonden", was Bodart euforisch. HELD | Doelman Arnaud Bodart bezorgde @standard_rscl nog een punt met een late gelijkmaker in blessuretijd! ❤️#STAEUP pic.twitter.com/o6sUNaqRk6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020