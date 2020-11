José Mourinho ziet het somber in voor Toby Alderweireld: "Hij was zo goed bezig"

Het loopt lekker bij de Spurs. Tottenham zette Manchester City zaterdag met 2-0 opzij en staat nu samen met Liverpool aan de leiding in de Premier League. De blessure van Toby Alderweireld was een domper op de feestvreugde.

In het slot van de 2-0 overwinning tegen Manchester City blesseerde Toby Alderweireld zich aan het bovenbeen. De Rode Duivel moest met nog 10 minuten op de klok noodgedwongen naar de kant worden gehaald en José Mourinho vreest een ernstige blessure.

Hij doet het zo goed bij ons dat we hem liever lieten spelen dan rusten.

"Ik zou zeggen van wel", antwoordde de Portugees op de vraag of het om een langdurige blessure ging. "Het ziet er niet goed uit. Het gaat om een spierblessure in de adductor. We zullen het onderzoek moeten afwachten, maar het is een lastige blessure."

Mourinho wijt het euvel aan de vermoeidheid bij Alderweireld. "Hij speelde in de interlands die zijn team nodig had om zich te kwalificeren voor de Final Four. Hij doet het zo goed bij ons dat we hem liever lieten spelen dan rusten", besloot the Special One.

Antwerp

Op 10 december ontvangen de Spurs Antwerp in de Europa League. In de Bosuil werd het 1-0 voor Antwerp en toen liet Mourinho Alderweireld wel rusten.