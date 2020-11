Brys kan wel leven met actie Nazon maar haalt uit naar andere STVV'er: "Bewust getorpedeerd, dat zijn dan collega's"

Marc Brys zag maandagavond dat met Nazon één van de mannen tussen de lijnen wel erg gretig was om hem lik op stuk te geven. Met dat soort van competiviteit kan Brys wel overweg. Een actie van een andere STVV-speler kon dan weer helemaal niet op zijn begrip rekenen.

Duckens Nazon maakte de twee doelpunten voor Sint-Truiden. Eén keertje scoren tegen de man die hem weinig speelkansen gaf had hij al prachtig gevonden. Na zijn eerste treffer liep Nazon naar de zijlijn om Marc Brys wat te jennen.

"Eerlijk gezegd, ik hou er wel van", kon Brys het op zich wel kaderen. "Een jonge kerel die op die manier reageert. Da's revanche, da's voetbal, da's emotie. Hij is zelf ook één brok emotie. Ik vond het al gek dat hij een gele kaart voor zoiets. Waar ik het veel minder mee heb, is de onnodig zware fout van Durkin."

Dat wilde Brys toch even gezegd hebben. Even voorbij het uur was er een zware ingreep van Chris Durkin op het scheenbeen van Frédéric Duplus. Het was meteen duidelijk dat die laatste niet verder zou kunnen. "Hij is bewust getorpedeerd. Als je zo vol doorgaat op een speler. Ik weet niet wat die jongen bezielt. Collega's onder mekaar doen zo'n zaken niet."

Dit was ver voorbij de grens van het viriele spel die al eens bij een voetbalwedstrijd komt kijken volgens de coach van OHL. "Voetbal is contact, agressief zijn, al wat je wil. Maar die jongens verdienen samen hun brood. Dat zijn dan collega's en dan zo bewust in komen. Frédéric komt juist uit een zware ketsuur en was in recordtempo hersteld."