Top&Flop Momentjes pakken met Standard en Club, de machine van Genk en Losada VS Charleroi en copycats

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP De pionnetjes van Losada Beerschot heeft opnieuw een topploeg aan zijn scalp weten te rijgen. Al kan je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dit Anderlecht eigenlijk nog bij de groten hoort. Maar toch: de pionnetjes van Hernan Losada stonden prima. De verdediging stond als een huis, de aanvallers waren kwiek, maar vooral het middenveld overtrof dat van dat andere paars-wit op alle fronten. Sterk werk. Genkse machine De eerste 45 minuten van KRC Genk onder John van den Brom hadden we nog het gevoel dat hij snel (John) troost nodig zou hebben, maar de machine sloeg snel aan. Theo Bongonda was ook deze keer goed bij schot, ook de rest van de aanval rendeerde meteen. Met dank ook aan Heynen, misschien wel de missing link de voorbije maanden? Momentjes pakken Wat gaan we onthouden van Club Brugge - KV Kortrijk? Die ene mooie omhaal van Noa Lang. Het enige hoogtepunt eigenlijk ook wel van de beste voetballer. Je momentjes pakken is belangrijk, dat toonde ook doelman Bodart. In minuut 97 redde hij nog een puntje voor zijn Standard tegen Eupen. FLOP Charleroi Charleroi heeft er een van zijn minste wedstrijden van het seizoen opzitten. Het flaterde achterin en bracht te weinig voorin. Daarmee doet Club Brugge bovenin een goede zaak, al speelden zij - op dat ene momentje na dan - ook echt geen goede wedstrijd. Waasland-Beveren en Moeskroen Het is niet de eerste keer dat we het zeggen en het zal ook niet de laatste keer zijn: zelfs met heel wat inhaalwedstrijden op komst zullen Waasland-Beveren en Moeskroen niet te veel extra punten pakken. Daarvoor is er simpelweg eigenlijk gewoon te weinig kwaliteit, jammer genoeg. Het spel is soms wel zwierig, maar eens de tegenstanders doordrukt gaat het snel verkeerd. Copycats In navolging van Bodart kreeg op zondag zowat elke doelman bijna de geest. Wellenreuther probeerde het onder meer op Het Kiel. Maar het origineel is vaak beter dan de kopie en dat bleek ook deze keer wel weer. Niemand kon scoren zoals Bodart.