Debat van de week: Dit is jouw favoriet voor de Gouden Schoen (en wat met de fans in de stadions?)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Gouden Schoen en wie die van u zou mogen winnen. U bent duidelijk: het wordt een Antwerps onderonsje.

Raphael Holzhauser is uw absolute favoriet met 37% van de stemmen, terwijl Ritchie De Laet op een (verrassende?) tweede plek kwam. Simon Mignolet volgt op heel verre afstand als nummer 3.

Deze week gaan we eens kijken naar het al dan niet toelaten van publiek in de voetbalstadions. In onder meer Engeland en Frankrijk wordt daar alweer over nagedacht.

De virologische omstandigheden in België zijn niet veel beter of slechter te noemen, maar tot op heden lijkt dat in België nog niet op tafel te liggen. Goede zaak of niet?

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!