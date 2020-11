CIJFER VAN DE WEEK: 84 - Niemand doet 'beter' dan de Fransen in de Pro League, dat meer en meer hét doorgeefluik van Europa is

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even de migratie van voetbalspelers over de hele wereld. Zo viel het deze week op dat er geen Belg aan de aftrap stond bij Cercle Brugge - Moeskroen bijvoorbeeld, voor Cercle Brugge al de tweede speeldag op rij.

Eerder gaven we al aan dat slechts drie clubs meer Belgen dan buitenlanders gebruikten tot op heden. Waar komen de buitenlanders dan precies vandaan? Wel: Frankrijk is klaarblijkelijk het populairste land van instroom.

Migratiestromen

Niet minder dan 53 spelers komen momenteel uit in 1A en nog eens 31 in 1B. Dat becijferde het CIES. Daarmee wordt Senegal (11+8) op een grote afstand gehouden. Ook vanuit Ivoorkust (11+3), Ghana (11+3), Engeland (9+3), Kameroen (12) en Brazilië (8+3) komen heel wat buitenlanders.

Als we kijken waar de Belgen op profniveau momenteel actief zijn? 74 spelen er in Nederland, 21 in Engeland en 20 in Luxemburg. Italië (19), Frankrijk (17), Turkije (16) en Duitsland (13) volgen ook met nog heel wat Belgen in dat land.