Dan toch! Anderlecht heeft groot nieuws in petto over Luc Nilis, plooien zijn gladgestreken

Het Turks avontuur van Luc Nilis is nog maar afgelopen en er staat al een nieuwe uitdaging klaar voor de gewezen topspits. Hij gaat de komende weken op proef bij RSC Anderlecht.

"Clublegende en voormalig topspits Luc Nilis wordt uitgenodigd om een aantal weken de A-kern van RSCA te volgen en zijn expertise te delen. Luc komt vanaf maandag 30 november vrijblijvend kennismaken met de coaches en een blik werpen op de sportieve werking van RSC Anderlecht", klonk het op de webstek van Anderlecht.

Als blijkt dat de twee partijen tevreden zijn over de samenwerking komt het misschien tot een definitieve samenwerking. Nilis speelde acht jaar voor Anderlecht en na zijn spelerscarrière was hij vooral actief als spitsentrainer.

Plooien gladgestreken

Zo was hij aan de slag bij PSV, VVV en meest recent Ankaragücü. Hij belandde bij de Turkse club omdat er geen Belgische clubs vragende partij waren. Er was destijds contact met Club Brugge en ook Anderlecht had beloofd om contact op te nemen - wat toen niet gebeurde en nu dus wel.

Zo gaf hij aan ontgoocheld te zijn in paars-wit, maar de plooien zijn klaarblijkelijk gladgestreken