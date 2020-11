'Aandelenoverdracht zorgt voor onrust bij Anderlecht: broedt Verschueren op een overname met buitenlandse investeerders?'

Michael Verschueren mag zich sinds kort de op een na grootste aandeelhouder bij RSC Anderlecht noemen. Hij vergrootte zijn pakket van 5 naar 11 % en komt dus niet in de buurt van Marc Coucke (74%). Maar wat is de gewezen sportieve baas van RSCA van plan met die aandelen?

Door de aandelenoverdracht is Michael Verschueren nu de belangrijkste gesprekspartner van hoofdaandeelhouder Marc Coucke om de gewenste kapitaalsverhoging door te voeren. Coucke is vragende partij, de minderheidsaandeelhouders blokkeren dat.

Overname met Engels kapitaal?

Maar wat is het plan van Verschueren achter die aankoop van 6%? Volgens Het Laatste Nieuws heeft die zet toch voor wat onrust gezorgd binnen de club. Een gerucht is dat hij een de club wil overnemen samen met Engelse investeerders.

Verschueren ontkende formeel in HLN, maar misschien liet hij ook niet het achterste van zijn tong zien. En wat de kapitaalsverhoging betreft is er nog geen oplossing in de maak.