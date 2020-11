De volgende Rode Duivel? "Ik haal het niveau dat een selectie zou rechtvaardigen"

Het heeft even geduurd, maar Théo Bongonda begint de verwachtingen die bij een prijskaartje van 7 miljoen euro horen in te lossen. Met 8 goals in 9 matchen is hij in uitstekende doen.

"Ik zoek geen excuses, maar die rugblessure tijdens de voorbereiding heeft een rem gezet op mijn integratie bij Genk", legde Théo Bongonda uit bij Het Laatste Nieuws. De laatste weken is hij pas echt ontploft. De statistieken, zeven goals in vier matchen, spreken voor zich. Bongonda speelde van 2014 tot 2016 voor de Belgische beloften, maar tot de hoofdmacht schopte hij het nooit. "Ik lig er niet wakker van, maar het zou een mooie erkenning zijn voor mijn prestaties bij Genk. Maar ik maak de selectie niet, dus wat wil je dat ik zeg." Toch stelt de aanvaller zich vragen bij de selectiepolitiek. "Toen ik op mijn 19de bij Celta zat heeft niemand me gebeld. Als ik dan zie welke spelers nu worden opgeroepen. Kijk, ik zie mezelf niet als de beste speler ter wereld en ik zeg ook niet dat ik titularis zou zijn bij de nationale ploeg, maar ik haal nu toch al een hele tijd het niveau dat een selectie zou rechtvaardigen", besloot hij.

Moet Théo Bongonda geselecteerd worden voor de Rode Duivels U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 64% Nee 36% Stem Je kan nog stemmen tot 01/12/2020 10:00.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.