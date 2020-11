Antwerp en Standard zien hun Europese tegenstanders vertrouwen tanken

Antwerp kan komende donderdag Europees voetbal in het voorjaar van 2021 veiligstellen en Standard aast op revanche tegen Rangers FC. Hoe verging het de tegenstanders van de Belgische ploegen in hun eigen competitie?

Antwerp wil donderdag absoluut winnen van Ludogorets op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League. Bij een driepunter is RAFC zeker van Europese overwintering en zo zouden ze in een ideale uitgangspositie naar Tottenham kunnen trekken op de slotspeeldag.

Ludogorets tankte alvast vertrouwen in de Bulgaarse competitie. Zondagmiddag werd er met 2-1 gewonnen van Botev Vratsa. Josué Sa, ex-Anderlecht, scoorde het winnende doelpunt.

Ongeslagen Rangers

Standard heeft nog een waterkansje om door te stoten maar dan moet er wel absoluut gewonnen worden van Rangers FC. Zij zijn dit seizoen nog ongeslagen, zowel in Europa als in de Schotse competitie.

Dit weekend werd er weer overtuigend gewonnen. Op bezoek bij Falkirk pikten Defoe, Bassey, Barisic en Tavernier hun goaltje mee in de vlotte 0-4 zege.

Slovan Liberec, de volgende tegenstander van KAA Gent, kwam niet in actie dit weekend.