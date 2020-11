Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 14!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Louis Bostyn. Met enkele cruciale reddingen in de beginfase hield hij Gent van een goal, waardoor Zulte Waregem een belangrijke clean sheet en drie punten kon bijschrijven in de Ghelamco Arena.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen. Batubinsika scoorde en was heel goed bij Antwerp, Walsh was stevig op rechtsachter bij KV Mechelen, Delcroix was een zeldzaam hoogtepuntje in de Clasico en Van Den Bergh was heel belangrijk voor Beerschot. Ook Agbadou en Agouzal stonden er dichtbij.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Heynen, die opnieuw erg belangrijk was voor KRC Genk. Ook Omar Govea zorgde met een doelpunt en assist voor de overwinning van Zulte Waregem, op de flanken waren Refaelov en Ito alweer van goudwaarde voor hun team. Coulibaly en Schouterden missen het team zo op een haar.

Aanval

Onuachu scoorde opnieuw twee keer voor KRC Genk, terwijl Mboyo voor de beslissing zorgde in Kortrijk - Oostende en op dat moment al heel belangrijk was geweest voor de Kerels.

Dat levert dan onderstaand elftal op: