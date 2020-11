POLL: Is het opportuun om de amateurcompetities dit seizoen nog op te starten als de omstandigheden zo blijven?

Over het bekervoetbal in het weekend van 9 en 10 januari mogen we al een kruis maken. De amateurploegen mogen pas op 15 januari weer beginnen trainen. Maar denkt u dat het nog een goed idee is om die competities dit seizoen nog op te starten?

Het wordt een janboeltje van jewelste. De kalender is nu al serieus verstoord omdat veel ploegen minder matchen gespeeld hebben of zelfs nog geen. Er is dit seizoen een akkoord dat er een kampioen en dalers aangeduid kunnen worden als er de helft plus één matchen gespeeld zijn. Dat op zich wordt al een hele puzzel om in elkaar te leggen, maar dan zijn er nog andere factoren. Als er na 15 augustus weer getraind mag worden, hebben de ploegen toch wel 3-4 weken nodig om competitiewaardig te zijn. Een deftige voorbereiding dus... Op dat moment zijn we al midden februari. Dan moet er nog bekervoetbal én een verkorte competitie ingebouwd worden. Geen kantines, geen douches, geen kleedkamers, twee matchen per week... Voor profs is dat misschien wel mogelijk, maar veel amateurs gaan niet de tijd hebben om én te trainen én nog eens wekelijks twee matchen te gaan spelen. Reken daarbij dat douches en kleedkamers waarschijnlijk nog gesloten zullen blijven terwijl het nog bar koud kan zijn en je weet dat er een probleem is. Als de kantines dan ook niet open mogen gaan, wordt elke wedstrijd die de amateurclubs nog moeten spelen, verlieslatend. Dat kan de overgrote meerderheid niet opvangen. De vraag is dus: moet de competitie in de amateurafdelingen nog opgestart worden? Of moet er al uitgekeken worden naar volgend seizoen?

Moeten de amateurcompetities dit seizoen weer opgestart worden onder deze omstandigheden? Ja 26% Nee 74%