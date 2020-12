Nilis moet de aanvallers van Anderlecht onder handen nemen, maar heeft ook raad voor Kompany

Als we de wedstrijd van zondag bekijken heeft Luc Nilis wel wat werk met de aanvallers van Anderlecht. Hij zou Paul Mukairu, Mustapha Bundu en Lucas Nmecha onder handen moeten nemen. Hij heeft alvast een paar adviezen, maar niet enkel oor de spelers.

Nilis scoorde bij Anderlecht, maar ook bij PSV aan de lopende band. Maar dat heeft veel met automatismen te maken. Vincent Kompany heeft de voorbije weken al meermaals zijn team veranderd. "Ik speelde zo lang in één team dat ploegmaats mij perfect kenden. Elke looplijn, elke aanname. Dat is het probleem in het huidige voetbal: om de haverklap verandert het elftal", vertelde hij bij MidMid-postcast.

"Met Ronaldo klikte het meteen toen hij arriveerde vanuit Brazilië. Ik gaf hem assists en ­legde uit waar hij moest lopen. Toen was ik al een beetje zijn spitsentrainer, ja. Hij was ongelooflijk: even snel met als zonder bal, en hij deed nog overstapjes. Van Nistelrooij stond meer voor agressiviteit en killersmentaliteit. Ronaldo was wereldtop. Ooit stuurde ik hem een bericht en hij bracht me tickets voor Real Madrid.”