41-voudig Rode Duivel schat kansen van de Mannekens in: "Beerschot kan PO1 spelen, maar..."

Beerschot VA is dé revelatie in de Jupiler Pro League. Dé uitdaging voor de troepen van Hernan Losada wordt nu het niveau aanhouden en ook na de jaarwisseling blijven bevestigen. "Maar ze zullen niet de nieuwe kampioen worden."

Het zijn de woorden van Philippe Albert. “Ik acht Beerschot VA in staat om play-off 1 te spelen”, aldus de voormalige Rode Duivel in La Dernière Heure. “Maar dan moeten Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali en Ismaila Coulibaly de club trouw blijven.”

En net dat is hét grote gevaar voor de Mannekens. “Holzhauser en Tissoudali gaan sowieso aanbiedingen krijgen. Bovendien is het een probleem voor Beerschot dat Sheffield United op de laatste plaats staat in de Premier League. Misschien halen ze Coulibaly al sneller naar Engeland?”