De Laet kan zich 'het oude Antwerp' niet meer voorstellen: "Sandwiches met grote potten préparé en kip curry"

Antwerp FC beleeft hoogtijdagen. Het stamnummer één is al zeker van een Europese lente, mag voor Europa League-groepswinst spelen tegen Tottenham Hotspur én wordt (op termijn) gezien als kanshebber voor de titel. Ritchie De Laet heeft andere tijden gekend op de Bosuil.

Ritchie De Laet droeg tot zijn éénentwintigste het shirt van Antwerp FC, maar koos vervolgens voor een avontuur bij Manchester United. In die tijd liep het op de Bosuil niet altijd op rolletjes.

Frederic Frans vertelde enkele weken geleden nog een anekdote over de dagen voor het bankroet van Lierse SK. Via DEZE LINK kan je nog eens nalezen hoe Maged Sami kosten wou besparen door zelf gebraden kip te halen en tomaten te snijden.

“Ik zou tegenwoordig vergeten hoe diep Antwerp FC zat”, aldus Ritchie De Laet in Knack. “Ik herinner me de gaten in de binnendeuren op de Bosuil. Voor een trainingspak moesten de spelers zelf gaan zoeken en samenstellen.”

Maar ook op vlak van gezonde sportvoeding zijn er inmiddels enorme stappen gezet bij de Great Old. “Je kunt het je vandaag niet meer voorstellen”, besluit De Laet. “Maar als sportlunch werden sandwiches op tafel gezet. En grote potten préparé en kip curry.” (lacht)