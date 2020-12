Mag Anderlecht opgelucht ademhalen? 'Onderhandelingen over kapitaalsverhoging gaan de goeie richting uit'

RSC Anderlecht hoopt snel terug aan te knopen met de successen van weleer, maar botst momenteel op zijn financiële beperkingen. Zo moest het afgelopen zomer nog Jeremy Doku van de hand doen om de rekeningen te doen kloppen.

Dergelijke transfers willen de Brusselaars in de toekomst absoluut vermijden.Daarvoor is een kapitaalsinjectie in de club broodnodig. Marc Coucke is bereid om extra geld in de club te pompen door een omzetting van schulden in kapitaal, maar de minderheidsaandeelhouders weigeren vooralsnog te volgen.

Al zijn er nu wel positieve signalen te horen vanuit dat kamp. Etienne Davignon zegt in Het Laatste Nieuws dat er zelfs voor kerst al een akkoord uit de bus zou kunnen komen. De aandelenovername van Michel Verschueren heeft mogelijk het één en ander in gang gezet achter de coulissen.