Defensie Zulte Waregem in de fout? Deschacht is het daar niet mee eens: "Het was gewoon een perfecte pass"

Olivier Deschacht had het vrijdagavond niet onder de markt tegen Lukas Nmecha. De stevige spits van Anderlecht bezorgde hem ook wel wat problemen met zijn snelheid. Al was 'Oli' het daar niet helemaal mee eens.

Deschacht vond niet dat de verdediging van Zulte Waregem in de fout ging bij de tegengoals. "Ik vond het gewoon mooie doelpunten. Dat kan ook wel eens gebeuren in voetbal hé... Het was een perfecte pass bij die eerste goal", aldus de verdediger. "Ook de tweede was heel mooi. Een prachtige assist."

"Een gebrek aan communicatie?" Deschacht zijn blik werd donkerder. "Daar ben ik het niet mee eens. Je kan fouten maken en je kan heel mooie doelpunten tegenkrijgen. Wij hebben er ook twee mooie gemaakt. Het was gewoon een aangename match om naar te kijken."