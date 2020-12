Een van de Genkse stille krachten speelt dijk van een wedstrijd: "Het is mijn taak om duels te winnen"

Daniel Munoz is een van die stille krachten in het elftal van Racing Genk. De Colombiaanse verediger speelde tegen Antwerp misschien wel zijn beste partij sinds zijn komst afgelopen zomer. Hij legde Lior Refaelov aan banden en was bovendien goed voor twee assists.

De Colombiaan rukte opvallend vaak op vanmiddag. "Die rechtsachter is eigenlijk mijn natuurlijke positie, dus ik ben dat wel gewend", lachte Munoz op de persconferentie. "De verstandhouding met Joakim Maehle is fantastisch: als hij naar binnen komt, dweil ik de flank af."

En dat is exact hoe het eerste Limburgse doelpunt viel. Het was Onuachu die de voorzet van de mee opgerukte Munoz fraai afrondde. "Ik zag Bongonda in die eerste zone duiken, waardoor ik wist dat Onuachu aan de tweede paal zou staan. Daar hebben we de voorbije dagen veelvuldig op getraind."

Het is vaak de adem inhouden wanneer Munoz in duel gaat. Hij is beenhard, maar was vanmiddag steeds (net) op tijd. Hij verloor Lior Refaelov geen moment uit het oog, dit tot wanhoop van de spelmaker van Antwerp. "Ja, dat is fijn. Als verdediger is het mijn taak om duels te winnen. Ik vond ons vooral als team heel erg solide vanmiddag. Of het een unicum is dat ik twee assists geef? Nee hoor, dat deed ik eerder al eens in Colombia", besluit Daniel Munoz.