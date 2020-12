Ivan Leko verzoent zich met nederlaag, maar moet De Laet missen tegen Club Brugge: "Heel mooie gele kaart"

Drie dagen na de euforie ging Antwerp onderuit op bezoek bij Racing Genk. De Limburgers waren scherper en gretiger. Ivan Leko kon zich achteraf neerleggen bij het verlies, al stelde hij toch vragen omtrent de kalender.

"Genk is een erg sterk team, dat mooi voetbal brengt. Het is aangenaam om ze te zien spelen: goede energie, passie, organisatie en individuele kwaliteit. Ik kan accepteren dat we vandaag verloren tegen een beter team", loofde de Kroatische T1 van Antwerp Racing Genk.

"Ik kan mijn jongens weinig kwalijk nemen. Ze wilden, maar tegen dit Genk moet je op je best zijn. We gaven de goals te eenvoudig weg. Anderzijds: Racing Genk was zo gevaarlijk op de tegenaanval, ze hebben ons erg veel pijn gedaan."

Toch begint de opeenstapeling van Antwerp te wegen. En daarbij wordt de ploeg van Leko niet geholpen door de kalendermaker: "Het is alweer de zesde keer dat we op zondag om 13:30u moeten spelen. Wilt de kalendermanager mijn spelers kapotmaken!? Maar ik roep dit niet in als excuus. Bovendien is het erg jammer dat we maar drie keer mogen wisselen, als enige in Europa." John van den Brom nam het trouwens op voor zijn collega: "In Nederland moet alles wijken voor de ploegen die Europees spelen. Als de coëfficiënt zo belangrijk is, moet je die ploegen zoveel mogelijk helpen."

Ivan Leko zag tot overmaat van ramp Ritchie De Laet uitvallen met een blessure. Over de ernst ervan is het nog gissen, maar De Laet mist sowieso de partij tegen Club Brugge door een vijfde gele kaart. "Of hij donderdag haalt? Daar ben ik niet mee bezig. We zullen morgen de balans opmaken", aldus Leko. "Ritchie baalt vooral door deze nederlaag en die mooie gele kaart", besloot een ironische Ivan Leko. De aanvoerder van Antwerp kreeg geel toen hij (te?) opzichtig verhaal ging halen na een overtreding van Hongla.