Paul Onuachu stopt maar niet met scoren: Nu is de Nigeriaan ook topschutter in een ander straf lijstje

KRC Genk won zondagmiddag de belangrijke topper tegen Antwerp. Paul Onuachu verkeert in bloedvorm en trof ook tegen The Great Old tweemaal raak. Hierdoor heeft hij een straf record beet in de Jupiler Pro League.

Paul Onuachu blijft met zijn doelpunten de straffe statistieken maar opstapelen. Eender deze week werd duidelijk dat de Nigeriaan, samen met Robert Lewandowski, de meest productieve speler uit de top 16 competities van Europa was. Na de gewonnen topper tegen Antwerp breekt de spits nu ook in ons land de records. Voor aanvang van de wedstrijd trof de spits al twaalfmaal raak in de Jupiler Pro League, maar tegen Antwerp krikte hij zijn doelpuntenaantal op naar 14. Met dit aantal scoorde hij de meeste doelpunten na 15 wedstrijden. Niemand deed de afgelopen tien jaar beter. Deze leidersplaats moet Onuachu ook delen, want Jelle Vossen trof in zijn periode bij Genk ook 14 keer raak na 15 wedstrijden. Dieumerci Mbokani sluit met dertien treffers de top drie van de voorbije tien jaar af.