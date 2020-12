Mignolet ziet dat het scenario in de kaarten speelt van Club Brugge tegen Lazio: "Misschien kunnen we daarvan profiteren"

Club Brugge staat dinsdagavond voor een enorme uitdaging. Het trekt naar Rome, waar het een Lazio op volle sterkte partij zal gaan geven in de strijd om Europese overwintering in de Champions League.

Het zal een heel ander Lazio zijn dan in de heenmatch in Jan Breydel (1-1). Toen trokken de Romeinen met een gehavend elftal naar Brugge. Blauw-zwart zal dinsdag een Lazio op volle sterkte treffen. De algemene repetitie was alvast geslaagd want de 'Biancocelesti' won dit weekend op bezoek bij Spezia.

Toch ziet Simon Mignolet mogelijkheden tegen dit elftal. "We moeten er in eerste instantie in geloven. Hier thuis speelden Immobile en Luis Alberto niet mee, maar het was wel tegen een sterk Lazio."

Geen druk

"We hebben getoond dat we de evenknie waren. Daarna hebben we een goede wedstrijd gespeeld tegen Zenit, waar wat druk opzat. Nu kunnen we vrijuit voetballen, wat in mijn ogen het omgekeerde scenario is voor Lazio. Zij spelen thuis en zullen meer verplicht zijn om zich te kwalificeren door de huidige stand. Misschien kunnen we daarvan profiteren."