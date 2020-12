Kompany houdt vertrouwen na 3 op 12: "In een topmatch zoals tegen Genk is het makkelijker om de knop om te draaien"

3 op 12 en vrijdagavond komt de best voetballende ploeg van het moment op bezoek. Je zou als Vincent Kompany zijnde al voor minder gefocust zijn op enkel je ploeg. Dat maakte hij ook duidelijk op zijn persconferentie.

Kompany heeft één gegeven om zich aan op te trekken: in topmatchen presteert zijn ploeg meestal beter. “Het is een topmatch tegen Genk en voor zo’n topper is het makkelijker om de knop om te draaien. Ik kijk nog niet te veel naar het klassement, want alles ligt nog heel dicht bij elkaar", antwoordde hij op de vraag of hij de crisis al voelt komen.

Met John van den Brom keert een oude bekende van het huis terug. Maar dat zijn voor Kompany momenteel enkel randzaken. Hij moet zijn team in orde krijgen. "Voor Van den Brom zal het wel een speciale match zijn, maar dat is voor mij niet belangrijk. Genk is gewoon een ploeg met veel kwaliteiten. Een goeie basis met een offensief trio dat het verschil kan maken. Tezelfdertijd zijn hun principes ook heel duidelijk. Dat geeft me goesting om tegen hen te presteren.”

Veel meer viel er niet te zeggen. De blik stond op Genk en al de rest was bijzaak...