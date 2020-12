Er blijft niks hangen van penalty-incident tussen Vlap en Nmecha: "In mijn enthousiasme wou ik hem graag nemen" en "Het is logisch"

Michel Vlap moest zich snel opwarmen om Yari Verschaeren te vervangen. De Nederlander maakte een goeie inwarmbeurt, maar die werd ontsierd door het penalty-incident met Lukas Nmecha.

Vlap wou absoluut de penalty nemen en liet zich de bal niet afnemen door Nmecha, die was aangeduid. Kapitein Sambi Lokonga maakte een einde aan de discussie en pakte hem de bal af. “In m'n enthousiasme wilde ik gewoon graag die penalty nemen”, reageerde Vlap bij Eleven Sports.

"Ik had ook m'n impact op die strafschop, Lukas lokte hem uit op pass van mij", aldus Vlap die tot nu toe weinig kansen kreeg. “Daarom wilde ik de strafschop ook nemen en een goal maken. Het belangrijkste was om de wedstrijd te winnen. Ik moet geduldig wachten. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat ik het vandaag goed gedaan heb.”

Lukas Nmecha vergaf zijn ploegmaat meteen na de match. “Iedereen wil een penalty trappen. Het is logisch dat Vlap als invaller een impact wil hebben op de match. Sambi besloot uiteindelijk dat ik hem mocht trappen. Hij toonde uiteindelijk waarom hij de aanvoerder is.”