Daam Foulon is Waasland-Beveren nog niet vergeten: "Blij met de weg die ik tot dusver heb afgelegd"

Een transfer van Waasland-Beveren naar de Serie A, het is geen alledaagse stap. Maar het is exact wat Daam Foulon afgelopen zomer overkwam. Voetbalkrant.com sprak met de 21-jarige linksachter die voor drie seizoenen tekende bij Benevento, promovendus in de hoogste Italiaanse klasse.

In deel 1 van het interview vertelde Daam Foulon al over zijn transfer en zijn eerste maanden als voetballer van Benevento. (Lees het hier nog eens na)

Daam, hoe zwaar viel het afscheid van de Freethiel?

Foulon: "Ik speelde er 2,5 seizoenen. Dat is niet extreem lang, maar toch was het een moeilijk afscheid. Ik ben er altijd heel graag geweest en hield er vrienden voor het leven aan over. Vergeet niet dat we heel wat sh*t over ons heen kregen die niet altijd met voetbal te maken had. Zoiets schept een hechte band. Jongens als Martijn De Jonge (persverantwoordelijke, nvdr.), Anthony Swolfs, Louis Verstraete en Nordin Jackers zijn uitgegroeid tot echte vrienden."

Volg je Waasland-Beveren ook dit seizoen nog?

Foulon: "(gedecideerd) Zeker! Ik probeer elke week de match integraal te bekijken. Ik moet toegeven dat het de laatste weken plezanter is om te kijken, nu ze eindelijk weer punten pakken. Maar ik gun het ze van harte. Ik ben erg blij voor die gasten."

Een van de meest opmerkelijke spelers de laatste weken is Aboubakary Koita. Wat voor iemand is hij?

Foulon: "Abou is echt een heel goede speler. Eigenlijk heeft hij alles. Hij heeft een dribbel, is snel en beschikt over een erg goed schot. Soms is hij nog wat onbezonnen, het is nog al te vaak alles of niets. Vorig seizoen kwam het er niet altijd uit, maar toen al zag je dat hij enorm veel kwaliteiten heeft. Vergeet niet dat hij ook nog altijd maar 22 jaar is."

In januari 2018 besloot je de beloften van Anderlecht te verlaten en koos je voor Waasland-Beveren. Vanwaar die keuze?

Foulon: "Ik zat al lang bij de beloften. Mijn contract liep bijna af en uit een gesprek met de clubleiding bleek dat er niet echt grote plannen waren met mij. Ik wilde heel graag in een eerste ploeg spelen en koos voor Waasland-Beveren."

Heb je je die keuze beklaagd als je ziet dat zoveel youngsters hun kans kregen bij Anderlecht de afgelopen seizoenen?

Foulon: "Nee, integendeel. Nogmaals, ik wilde indertijd in een eerste ploeg spelen. Ik ben blij voor de jongens die voor Anderlecht spelen, maar ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze. Ik kan alleen maar tevreden zijn met de weg die ik tot dusver heb afgelegd.'

Wie waren de jongens uit uw lichting bij Anderlecht?

Foulon: "Svilar, Lokonga, Saelemaekers, Tresor, Corryn, Amuzu en ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar. Men zegt altid dat er van elke lichting slechts drie of vier jongens doorbreken, maar van onze lichting speelt bijna iedereen op heel hoog niveau. Toen we zeventien waren, hadden we zo'n waanzinnige ploeg. We waren haast niet te verslaan."