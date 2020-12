KRC Genk stelt supporters gerust en komt met goed nieuws naar buiten over de gehavende Carlos Cuesta: "zondagochtend weer aanwezig op het trainingscomplex"

Vrijdagavond kwam Carlos Cuesta stevig in botsing met Anderlecht-middenvelder Josh Cullen. De 21-jarige Colombiaan kreeg op het veld meteen zuurstof toegediend, daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. KRC Genk brengt nu positief nieuws over de blessure naar buiten.

De schade die Carlos Cuesta in het Lotto Park opliep lijkt dus mee te vallen. De stevige wonde is gehecht maar heeft nog even tijd nodig om volledig te genezen. Zondagmorgen was de Colombiaan alweer aanwezig op het trainingscomplex van de Limburgers, al was dat wel met een gezwollen oog. Volledig doortrainen kan de verdediger dus nog niet.

KRC Genk komt met de schrik vrij en geeft via de clubkanalen meer informatie over het incident. “Carlos Cuesta werd vrijdag na een eerste behandeling in Anderlecht afgevoerd naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. De resulaten van het onderzoek waren positief, dus mocht de verdediger in principe naar huis. Maar zijn vriendin was juist weer vertrokken naar Colombia. Cuesta bleef dan een nachtje onder observatie in het ziekenhuis.”