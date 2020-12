De cijfers zijn gelekt: dit is het bedrag dat RSC Anderlecht aan Nilis bood

Luc Nilis wordt niet de nieuwe spitsentrainer van RSC Anderlecht. Het aanbod van de Belgische recordkampioen was simpelweg te laag. Eigenlijk wist iedereen op Neerpede op voorhand al dat het niets zou worden.

Volgens onze bronnen lag er bij RSC Anderlecht wel degelijk een contract klaar voor Luc Nilis. Beide partijen waren het snel eens over de invulling, maar de cijfertjes waren simpelweg lachwekkend.

Bevestiging van het voorstel zullen we nooit krijgen, maar paars-wit bood het voormalige boegbeeld amper 4.000 euro per maand. Dat is een schijntje van de miljoenen die anderen in het paars en wit verdienen.

Derdeklasser bood zelfs meer

Het wordt zelfs erger: Nilis kreeg de voorbije weken een aanbieding van een Belgische derdeklasser - over welke club het gaat weten we (nog) niet - waar hij een derde méér zou verdienen dan bij de Belgische recordkampioen...