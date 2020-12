Cercle Brugge greep deze zomer net naast een Noors talent dat nu mee het mooie weer maakt bij AC Milan

Op 1 oktober van dit jaar maakte AC Milan de komst van Jens Petter Hauge bekend. De 21-jarige Noorse winger schreef mee aan het succesverhaal van de latere kampioen Bodo/Glimt en had tijdens de zomermercato twee opties: AC Milan en Cercle Brugge.

Jens Petter Hauge tekende op 1 oktober voor AC Milan, maar hij kreeg, en greep, pas echt zijn kans vanaf november. In 5 Europa League-duels en 6 matchen in de Serie A was hij goed voor 4 goals en 1 assist.

Akkoord op clubniveau

Hij draagt dus zeker zijn steentje bij aan de knappe ongeslagen reeks van competitieleider AC Milan. Toch had hij voor zijn transfer naar Italië ook op een bod van Cercle Brugge kunnen ingaan.

"Jens kreeg maar een echte aanbieding en dat was van Cercle Brugge", liet zijn vader optekenen in CorSport. "Bodo/Glimt had een akkoord met Cercle en de deal leek in kannen en kruiken, maar Jens weigerde. Hij was een sterkhouder bij zijn club en wou zich nog verder ontwikkelen. Toen kwam het bod van Milan binnen en dat was een grote opportuniteit."

Het is ook opmerkelijk dat er slechts twee geïnteresseerden waren. In 18 competitiematchen bij Bodo/Glimt dit seizoen scoorde hij 14 goals en gaf hij 10 assists.