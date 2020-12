Defensieve problemen voor KV Kortrijk na nieuwe opdoffer

Het wordt puzzelen voor Yves Vanderhaeghe in zijn verdediging. Tegen Oud-Heverlee Leuven viel er weer een defensieve pion geblesseerd uit.

Lucas Rougeaux moest net voor de rust de strijd staken op de vorige speeldag. Hij is niet tijdig hersteld voor de wedstrijd van woensdag tegen Standard. En hij is niet de enige verdediger die niet beschikbaar is. Ook Kristof D'Haene en Trent Sainsbury liggen in de lappenmand.

Tegen OHL moest Brendan Hines-Ike, hij had nog geen minuut gespeeld dit seizoen, depanneren. De Amerikaan zal zijn plaats wellicht behouden en bij de blessure van Rougeaux is Golubovic de logische vervanger.

Dit is de 19-koppige selectie van de Kerels:

Adam Jakubech - Petar Golubovic - Brendan Hines-Ike - Gilles Dewaele - Ilombe Mboyo - Faïz Selemani - Jovan Stojanovic - Hannes Van Der Bruggen - Christophe Lepoint - Maxim Deman - Pape Habib Gueye - Sambou Sissoko - Julien De Sart - Yevhenii Makarenko - Michiel Jonckheere - Marko Ilic - Yani Van Den Bossche - Eric Ocansey - Timothy Derijck