Anderlecht krijgt opvallend bezoek over de vloer: ongeslagen bokslegende spreekt jonge kern toe

Opvallend bezoek bij Anderlecht. Bokslegende Joe Calzaghe sprak de jonge kern toe met een motivatiespeech. Een straf initiatief van Vincent Kompany dat vrijdag absoluut zijn eerste 9 op 9 wil pakken op bezoek bij Charleroi.

Vincent Kompany koos de voorbije seizoenen resoluut voor de jeugd, maar heeft zijn jonge kern nog heel wat bij te leren. In het verleden probeerde hij zijn spelers op allerlei manieren al te motiveren. Nu pakte de trainer uit met een straf initiatief. Bokslegende Joe Calzaghe werd uitgenodigd voor een "gastcollege".

De Welshman kwam donderdag op bezoek bij paars-wit in de hoop de spelers te inspireren met een motivatiespeech. De jongens luisterde geboeid naar hun gast. Terecht met diens status want Calzaghe was de langste ongeslagen bokskampioen ooit. Hij had meer dan tien jaar de bokstitel in handen. In 2009 zette hij als regerend wereldkampioen een punt achter zijn carrière.

Juist wat Anderlecht nodig had? Want de trein van paars-wit lijkt eindelijk vertrokken. Na deugddoende thuisoverwinningen tegen KRC Genk en KV Oostende gaat het vrijdagavond op bezoek bij Charleroi. Bij een overwinning pakt Vincent Kompany voor het eerst een 9 op 9 als trainer van zijn club.