Wellenreuther weer naar de bank als Van Crombrugge fit is? "Ik ben niet naar Anderlecht gekomen om op de bank te zitten"

De concurrentiestrijd bij Anderlecht in doel is nog wat aangescherpt na de blessure van Hendrik Van Crombrugge. Timon Wellenreuther nam zijn plaats in en doet het bijzonder goed. De Duitser is dan ook niet van plan zijn plaats zonder slag of stoot af te staan.

Van Crombrugge blesseerde zich tegen Gent en is sindsdien out met een handblessure die hardnekkiger is dan eerst gedacht. Wellenreuther greep zijn kans en sprak kordate taal. "Kijk, ik ben niet naar Anderlecht gekomen om op de bank te zitten. Ik ben naar hier gehaald als eerste doelman en ik wil dan ook spelen", zei hij na de match tegen Oostende. Zit Vincent Kompany straks met een probleem. "Op die positie heb ik het minste zorgen", lachte Kompany het weg. "Ik heb drie heel goeie doelmannen, want Bart Verbruggen is ook een groot talent. Timon doet het goed en Van Crombrugge is de leider in de groep. Nee, het stoort me niet dat hij dit zegt. Het is een bewijs van ambitie."