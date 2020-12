Kompany geeft hoop niet op om sleutelspeler langer te houden: "Hij zit nu bij de juiste club gezien zijn situatie"

Anderlecht heeft met Lukas Nmecha zijn eerste spits duidelijk gevonden. Negen doelpunten al en vooral ook heel aanwezig in het spel. Vincent Kompany is er blij mee, maar blijft de Duitser pushen.

"Lukas kan me niet verrassen, want ik ken hem al van zijn 17de", aldus Kompany. "Ik vond het al indrukwekkend wat hij toen al deed bij de eerste ploeg van Manchester City. En gezien zijn potentieel kan hij nog veel beter. Maar nu al terug naar City is een enorme stap. Geloof me, ik kan het weten."

Het lijkt erop alsof Kompany ijvert om hem nog een seizoen te houden. "Zo'n aanvaller vinden is niet makkelijk. Ik weet niet of het mogelijk is om hem te houden. Het talent in de wereld is bijna ontelbaar, maar het belangrijkste is het toneel waarop je dat talent kan etaleren. Ikzelf had het geluk om op jonge leeftijd bij Anderlecht al veel te mogen spelen. Net als Tielemans en Lukaku."

"Wij hebben een geleidelijke progressie kunnen doormaken. Lukas zit nu eindelijk ook bij een club die hem die kans geeft. Bij een grote club kom je op die leeftijd al makkelijker in de reservenploeg terecht. Voor hem is het nu de speeltijd die telt."