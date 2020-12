Kompany maakt zich absoluut geen zorgen: "Oude man in een tienerlichaam, ik zet hem zonder twijfelen weer"

Het is nog twijfelachtig of Matt Miazga morgen kan starten tegen Charleroi. De Amerikaan is quasi weer fit, maar het blijft afwachten. Vincent Kompany heeft wel nog de beschikking over Lucas Lissens, die dinsdag nog rood kreeg.

"Ja, in België worden rode kaarten uitgesteld", lachte Kompany. "Vreemd, maar ik ga er deze keer niet over klagen." Of de jonge verdediger zich snel herpakte, wilden we wel weten. "(lacht) Lucas is een oude man in een tienerlichaam. Ik hoefde na de match maar in zijn ogen te kijken en ik wist al dat het goed zat. Zijn analyse was helemaal juist ook. Dus nee, ik maak me geen zorgen."

Lissens kan dus spelen als Miazga niet fit geraakt? "Een goeie sportman leert omgaan met zulke tegenslagen. Hij maakte een fout die hij niet meer mag maken en dat weet hij ook. Het hangt af van de beschikbaarheid van Matt, maar anders zal ik geen seconde twijfelen om hem te zetten. Maar Lucas heeft tijd. Hij maakt de progressie die ik van hem verwacht. Hij heeft ook de ingesteldheid van een veteraan."