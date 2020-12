Referee Department zag rode kaart in Moeskroen-OHL die niet gegeven werd: "Maar de VAR handelde correct"

Dinsdag speelde OHL op het veld van Moeskroen, een wedstrijd die op 2-2 eindigde. Maar volgens het Referee Department had OHL de wedstrijd niet met elf mogen uitspelen.

Kamal Sowah had immers eraf gestuurd moeten worden. Frank De Bleeckere legt uit... "In minuut 30 gaan Moeskroen-speler Marko Bakic (nr 10) en OHL-speler Kamal Sowah (nr 14) in duel om de bal te spelen ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Bakic is sneller en speelt de bal weg voor de aanlopende OHL-speler Sowah. Sowah raakt met de binnenkant van de voet het scheenbeen van de tegenstander."

"Het Referee Department verwacht een rode kaart. Het hoge contact op het scheenbeen en de intensiteit brengen de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Omdat de fout niet met de studs gemaakt wordt en de scheidsrechter een gele kaart toont, maakt de ref geen “clear and obvious mistake” en verwacht men geen VAR Interventie."