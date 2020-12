Guillaume Gillet komt met Anderlecht ex-ploeg tegen vanavond: "Alles is veranderd"

Speciale wedstrijd voor Guillaume Gillet deze avond. Charleroi neemt het namelijk op tegen Anderlecht in de Jupiler Pro League. Het is nog maar vier jaar geleden dat Gillet vertrok bij Anderlecht.

Het is niet alleen voor Gillet een speciale wedstrijd, want ook Ryota Morioka, Massimo Bruno, Lukasz Teodroczyk en trainer Belhocine komen met Anderlecht hun ex-ploeg tegen. "Het is duidelijk een wedstrijd waar ik naar uitkijk, ik heb niet meer tegen Anderlecht gespeeld sinds mijn tijd bij Gent", vertelde Gillet bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Gillet is er echter veel veranderd sinds zijn vertrek vier jaar geleden. "Ik heb de club altijd op afstand gevolgd, maar persoonlijk ken ik daar niemand meer. Alles is veranderd. Wat er vandaag over is, is nostalgie", aldus de middenvelder van Charleroi.