Kompany ergert zich ook blauw: "We verdedigden goed en dan geven we gewoon nog een kans aan Charleroi"

Hoe ga je hiermee om als coach? Elf punten weggegeven in de slotfase 'and counting'. Vincent Kompany wou zoals gewoonlijk geen sterke uitspraken doen, maar was duidelijk 'ambetant' over die laatste fase. En begrijpelijk.

Als coach moet je broek afzakken als je een hele wedstrijd goed verdedigd hebt en dan zo lullig nog een doelpunt weggeeft. "Het was zo'n match waarin enkel een overwinning nog een goed gevoel zou geven. Het niveau was laag, de kwaliteit van het spel ook. Langs beide kanten. Wij hadden één grote kans en geven Charleroi nog een kans op het einde", aldus Kompany. Maar wat een blunder van de ingevallen Bundu. Al wou Kompany dat niet met zoveel woorden zeggen. "Het was heel zichtbaar wat daar gebeurd is hé, ook voor mij. Er werd eerst een fout gemaakt in de dekking van de flankverdediger van Charleroi, maar daarna recupereren we goed. We hebben een goeie countermogelijkheid daardoor, maar dan geven we de bal gewoon weg. We geven Charleroi die kans", zei hij voor de camera's van Eleven. Weer werk aan de winkel dus. "Het is frustrerend ja. Ik wil het bijna niet zo uitdrukken, maar... verdedigend stonden we goed. Behalve het laatste kwartier waarin Charleroi dezelfde fase keer op keer kon uitspelen."