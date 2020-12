CIJFER VAN DE WEEK: 23,7: De tieners van RSC Anderlecht maken van hen de jongste ploeg in België, waar staan de andere teams?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even de leeftijden van de spelers in de Jupiler Pro League, naar aanleiding van het debuut van Kristian Arnstad (17) deze week bij RSC Anderlecht. Met acht tieners en zes jeugdproducten gaan ze bij paars-wit vol voor verjonging.

Naast Arnstad kregen ook Sardella, Kana, El Hadj, Doku (voor zijn transfer naar Frankrijk), Lissens, Verschaeren en Colassin speelminuten bij RSC Anderlecht. Zijn ze met al dat tienergeweld ook de 'jongste ploeg' in België?

Volgens de cijfers van het CIES alvast wel. Met 23,7 jaar gemiddeld is hun leeftijd op het veld de laagste, gevolgd door Waasland-Beveren (24,0) en KV Oostende (24,3). De oudste gemiddelde ploeg tot en met half december was Charleroi: 28,4 jaar.

Het is overigens niks nieuws, want het Football Observatory zag ook al dat Anderlecht veel meer speelminuten geeft aan spelers van 21 of jonger dan wie dan ook tot en met begin van dit jaar al: 46,8% van de minuten, met Genk (34,8%) en Cercle Brugge (28,6%) op ruime afstand.