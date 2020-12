'Antwerp moet vertrek van sterkhouder vrezen: Franse en Amerikaanse belangstelling'

Een maand geleden waren er nog gesprekken bezig over een contractverlenging, maar tot op heden is er (nog) geen akkoord gevonden. En dus lijkt Antwerp opnieuw een sterkhouder te zien vertrekken.

Simon Juklerod was de voorbije maanden in gesprek met Antwerp, maar tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden over een contractverlenging.

De linksback is einde contract in juni 2021 en kan dus zo uitkijken naar een nieuwe club om transfervrij naartoe te gaan komende zomer.

USA of Frankrijk?

In de Noorse pers was al sprake van een deal richting New York City, nu komen met Bordeaux en Lyon ook enkele Franse clubs ten berde.

Juklerod speelde dit seizoen al veertien wedstrijden in de Pro League en was daarin goed voor drie goals en twee assists.