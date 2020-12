Standard, Anderlecht en Club Brugge onderuit: dat was al van ... 2017 geleden

Zowel Anderlecht, Standard als Club Brugge verloren op speeldag 17 van de Jupiler Pro League. Dat is iets dat we niet al te vaak zien.

Vrijdag ging Anderlecht onderuit met het kleinste verschil bij Anderlecht, zondag overkwam Club Brugge hetzelfde tegen AA Gent én Standard hetzelfde tegen Moeskroen.

De drie grote traditieclubs van weleer scoorden dus samen 0 op 9. Bovendien konden ze ook alledrie niet eens scoren.

Maart 2017

Het was al geleden van het eerste weekend in maart 2017 dat het nog eens gebeurd was dat de drie clubs op dezelfde speeldag verloren.

Anderlecht verloor toen met 3-2 bij Mechelen, Standard met 1-0 bij Moeskroen en Brugge met 2-1 bij KRC Genk.