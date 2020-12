Sterkhouder van KVO kan traditie verderzetten: "Boxing Day hoort bij eindejaarsperiode als kalkoen en vuurwerk"

KV Oostende heeft dit seizoen bij momenten al aangenaam verrast. Onder andere dankzij één van de verdedigers die de ploeg is komen versterken, de Schot Jack Hendry. Voor hem geen probleem om straks op tweede kerstdag weer het veld op te stappen. Dat deed hij in het VK immers ook al.

Hendry is zowat het verlengstuk van de coach, al heeft hij op de webstek van KVO ook lof voor zijn ploegmaats achterin. "Anton Tanghe en Arthur Theate deden het als jong duo ook héél goed, zo hielden ze bijvoorbeeld ook al de nul tegen STVV. Met Guillaume Hubert hebben we dan ook nog eens een betrouwbaar sluitstuk. Maar het klopt wel dat ik wat ervaring en communicatie toevoeg."

Al is het soms een huzarenstukje om hem te verstaan als hij dat Schotse accent bovenhaalt. Het hoogtepunt van zijn seizoen was het scoren van de winnende treffer in blessuretijd bij KV Mechelen. "Dat was een gigantische ontlading. Niet enkel omdat het onze eerste zege was, maar ook omdat het voor mij persoonlijk een overwinning was op mijn blessureleed."

Op 26 december trekt KVO naar Leuven: voetbal op tweede kerstdag dus. "Als je in het Verenigd Koninkrijk speelt, ben je dat gewoon. ‘Boxing Day’ is traditioneel dé familievoetbaldag bij uitstek. Het is een heus evenement dat evenveel bij de eindejaarsperiode hoort als kalkoen en vuurwerk. Ik hield ervan om als kind op die dag naar het stadion te trekken. Dat ik nu zélf moet voetballen op die dag hoort erbij."

Wat wil dat zeggen voor de festiviteiten die bij deze periode van het jaar komen kijken? "Op 25 december gaan we al op afzondering voor de match tegen OH Leuven dus dat betekent dat ik niet echt kerstdag kan vieren."

In coronatijden zal overigens het vuurwerk gemist moeten worden. En die familievoetbaldag bij uitstek is er dit jaar eentje zonder fans. "Spijtig inderdaad, ik was benieuwd hoe de voetbalfans die dag hier beleven. Maar goed, met of zonder publiek, wij willen de laatste match van 2020 winnend afsluiten."