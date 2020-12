Faris Haroun heeft geen genade voor anonieme trol na racistisch gescheld

Na de wedstrijd tegen Club Brugge kreeg Faris Haroun op Twitter racistisch gescheld naar zijn hoofd geslingerd. De aanvoerder van Antwerp diende klacht in, kreeg veel steun uit de Belgische competitie en laat zich nu uit over dat incident.

Hier is eerst nog eens Faris Harouns reactie op de ranzige tweet:

Sad world we living in .

Black -Belgian -Chadian and proud ✊🏾✊🏾✊🏾

Say no to anyform of racism ! pic.twitter.com/JJ0cdmSxie — Faris Haroun (@FarisHaroun38) December 13, 2020

Er kwamen excuses vanwege het anonieme account op Twitter, maar die kunnen op weinig begrip rekenen bij Haroun. "Eens het gezegd is, is het gezegd. No way dat ik die excuses dan nog aanvaard. Op een voetbalveld kan ik veel hebben. Dat ze roepen dat ik flaporen heb of nog hardere woorden: dat kan ik allemaal hebben. Het is dom, maar maakt deel uit van het spelletje. Maar racisme of discriminatie, dat niet", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen.

Haroun is ook blij met de steun die hij van de andere clubs kreeg. "Het was heel mooi dat ook Club Brugge zich achter die klacht schaarde."