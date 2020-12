Antwerp heeft nog een trainer maar er wordt al gepraat over een opvolger: naam van Marc Wilmots circuleert

Veel gedoe op de Bosuil. Ivan Leko bevestigde dat er een aanbod is van een Chinese club en een vertrek is niet ondenkbaar. Ondertussen circuleren er al geruchten over een eventuele opvolger.

En die luistert naar de naam Marc Wilmots. De voormalige bondscoach van België , Iran en Ivoorkust zit al een tijd zonder trainersbaan en kan dus meteen ergens tekenen. Voorlopig blijft het bij geruchten over de toekomst van Wilmots, wiens naam ook opdook tijdens de zoektocht van STVV en Schalke 04 naar een nieuwe coach, en is er nog niets concreet. Het Nieuwsblad meldde dat het gerucht van Leko aanvankelijk gekoppeld was aan de komst van Marc Wilmots en dat Luciano D'Onofrio, op sportief vlak de sterke man bij RAFC, in het verleden al aan Wilmots dacht als trainer.