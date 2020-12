Montanier kent de druk voor de match tegen STVV: "De gevolgen zullen we daarna wel ondergaan"

Voor Philippe Montanier is het zaterdag de laatste kans om zijn vel te redden en zelfs dat volstaat misschien niet. Maar tegen Sint-Truiden moet hij winnen, want anders is het zo goed als zeker voorbij bij Standard.

Montanier kreeg de voorbije dagen de wind van voren van de fans. Die gingen ook al spandoeken aan de poorten van het stadion hangen om zijn ontslag te eisen. De Fransman bleef er rustig onder. Nochtans ontbreekt Obbi Oulare weer en zijn ook Dusenne en Fai er niet bij. “Ik focus mij alleen op de match tegen STVV”, zei hij op zijn persconferentie. “We gaan er alles aan doen om te winnen. De gevolgen zullen we daarna ondergaan, maar ik verspil nooit veel energie aan speculaties. Wel aan de dingen waar ik controle over heb.”