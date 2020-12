Kompany ziet Percy Tau zo goed als zeker vertrekken en spreekt over vervanger en mercato: "Percy is/was het zonnetje in de kleedkamer"

Anderlecht zal het quasi zeker zonder Percy Tau moeten stellen na Nieuwjaar. Dat bevestigde Vincent Kompany ons donderdag op zijn persconferentie. "De kans dat hij blijft is heel klein."

Brighton&Hove probeert een werkvergunning voor Tau te regelen. Dat wordt immers makkelijker met de Brexit. "In alle eerlijkheid: de kans is groot dat we Percy na Nieuwjaar niet meer bij ons hebben", bevestigde Kompany. "Er bestaat nog een kleine kans. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel tevreden ben over alles wat Percy gebracht heeft."

"Het is een speler met veel kwaliteiten, die voor de ploeg nuttig werk geleverd heeft. Maar die ook achter de schermen heel belangrijk is. Hij was, euh is, het zonnetje in de kleedkamer. Dat is voor ons heel veel waard. Hij is altijd goedgezind. Dat is één van de redenen waarom Brighton hem terug wil. Maar voor hem telt nu alleen zondag."

Transfers

Dat wordt dus zijn laatste match voor paars-wit. Maar moet er dan een vervanger komen? "We zijn blij met de spelers die er zijn. Maar er komen heel veel matchen aan in januari en februari. We kunnen niet op dezelfde speler rekenen voor 13-14 matchen in anderhalve maand. We hebben een context die bestaat en zullen al blij zijn als we één goeie transfer kunnen doen. En voor de rest moeten we opportuniteiten bekijken. We kunnen die mercato ook niet al dromend ingaan, er is de realiteit."

Een nieuwe doelman lijkt nochtans ook nodig. "We hebben drie goeie doelmannen, maar als er nu iets met Timon (Wellenreuther) gebeurt, ontbreken we misschien wat ervaring. Mijn droom is om op elke positie twee spelers te hebben die de besten van België zijn. Bij de doelmannen hebben we dat, maar Hendrik is nu gekwetst."