Yves Vanderhaeghe haalt met Kortrijk zes op zes tegen AA Gent: "Dit is bonus, want we gaan zware periode tegemoet"

Na de nederlaag tegen Racing Genk knoopte KV Kortrijk zaterdag aan met een zege tegen AA Gent. Geholpen door de wedstrijdomstandigheden trokken de troepen van Yves Vanderhaeghe de 1-0 niet zonder slag of stoot over de streep.

Yves Vanderhaeghe was na afloop niet te beroerd om toe te geven dat het allemaal meezat voor zijn ploeg. "We hadden dat tikkeltje geluk nodig om ons deze drie deugddoende punten te geven. We startten erg goed, maar na de rode kaart kropen we veel te ver achteruit en toonden we geen initiatief meer. Dat was ontgoochelend."

Uiteindelijk beslisten een klasseflits van Selemani en puik keeperswerk van Ilic de wedstrijd. "Dit zijn bonuspunten voor ons. We beseffen maar al te goed dat we een heel lastig programma hebben na nieuwjaar. We hebben een heel beperkte kern en er staat ons een heel zware periode te wachten", beseft Yves Vanderhaeghe, die tegen zijn ex-club AA Gent zes op zes haalde dit seizoen.

"Tja, dat is altijd leuk hé. Iedereen weet dat ik daar ontslagen ben. Het is altijd leuk om te winnen tegen een grote club, want het is duidelijk dat we niet over dezelfde middelen beschikken."