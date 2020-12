Kandidaturen stromen vlot binnen voor opvolger Montanier bij Standard: ook Vercauteren werd aangeboden

Meteen na de nederlaag tegen STVV werd coach Philippe Montanier ontslagen bij Standard. Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, na een 0 op 24 zijn de Rouches weggezakt naar een 11e plaats in het klassement. De vraag luidt nu: wie kan de Luikse trein terug op het goede spoor zetten?

De Luikse spelerskern mist de nodige stootkracht voorin, maar heeft geen financiële middelen om te corrigeren in de wintermercato. De ervaren spelers missen bovendien het nodige vertrouwen en de vele jeugdige talenten kennen hun ups and downs, zo gaat dat met die jongens.

Het is dus een hele uitdaging, maar volgens La Dernière Heure is het één die Franky Vercauteren wel ziet zitten. Hij is namelijk aangeboden geweest volgens het medium. De coach is al sinds de zomer vrij nadat hij bij Anderlecht moest vertrekken. Het zou wel een gevoelige overstap zijn gezien de rivaliteit tussen Standard en paars-wit.