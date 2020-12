Verschueren kreeg een spectaculaire buitenlandse aanbieding: "Omdat mijn hart bij Anderlecht ligt, heb ik dat geweigerd"

Michael Verschueren werd een tijdje geleden opzijgezet als sportief directeur bij Anderlecht en vervangen door Peter Verbeke. Toch speelt hij nog steeds een belangrijke rol achter de coulissen bij paars-wit.

Na het opkopen van de aandelen van Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck bezit Michael Verschueren nu namelijk 11% van de aandelen. Door deze veranderingen zien we Verschueren aan het hoofd van de kleinere aandeelhouders.

Ambities om opnieuw in het management te stappen heeft hij niet meer (dat kon u hier lezen op Voetbalkrant.com). Niet bij Anderlecht, maar ook niet bij een andere club. Zo liet hij namelijk enkele buitenlandse aanbiedingen links liggen.

'Spectaculaire' aanbieding

"Dat klopt, als sportief directeur en als manager", bevestigt hij in La Dernière Heure. "Eén van die aanbiedingen was zelfs spectaculair, maar meer kan ik daarover niet zeggen. Omdat ik ondernemer ben in België en mijn hart bij Anderlecht ligt, heb ik dat geweigerd."