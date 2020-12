Kalendermaker enorm onder druk, zoals Beerschot ondervond: "Zaterdagmorgen getest en alles gedaan om 's avonds resultaten nog te hebben"

De match in Anderlecht was voor Beerschot nog maar het startschot van een moordende periode. De komende maand moeten ze een hels programma afwerken. "En nee, daar zijn we niet klaar voor, maar het zal moeten", zucht Hernan Losada.

Stilaan wordt het wel problematisch voor Hernan Losada. Hij kon 14 dagen niet deftig trainen en nu mist hij Hamailia en Tissoudali waarschijnlijk voor lange tijd. "Het zijn heel moeilijke omstandigheden", knikte hij. "Wij konden tegen Anderlecht niet dezelfde intensiteit brengen als in onze thuismatchen. Je wil altijd op je beste spelen, zeker tegen Anderlecht. Jammer genoeg konden we dat niet door de omstandigheden."

Kapitein Mike Vanhamel schetste een beetje de voorbereiding op de match. "Erbarmelijk", beschreef hij het. "Als je zo naar Anderlecht moet, gebeurt er wat er vandaag gebeurt. Die blessures zijn er niet zomaar gekomen. Sommige jongens waren niet klaar om te spelen, maar moesten toch."

Binnen twee dagen moeten ze alweer aan de bak. "Ons seizoen staat of valt wel niet met de match tegen STVV, dat zou kortzichtig zijn. Moesten we verliezen hebben we wel 0 op 12, maar daar mag je 2020 niet op beoordelen. We moeten spelen door het protocol, maar eigenlijk is het te gek voor woorden. Gisterenmorgen (zaterdag) werden we nog getest door de Pro League en ze hebben zich zo gehaast om 's avonds nog de resultaten te kunnen hebben. Er zijn gewoon geen dagen meer vrij in januari."