De cijfers zijn uitgelekt: 'Er is een achterpoortje nodig om het loonplafond te omzeilen, maar dit gaat Leko verdienen in China'

Het is inmiddels bevestigd dat Ivan Leko de nieuwe coach van Shanghai SIPG zal worden. De Kroaat gaat er op financieel gebied dé zaak van zijn leven doen. En dat in een tijdperk waar de Chinese geldkraan wordt dichtgedraaid. Al is er een achterpoortje...

De grote Europese sterren zullen de Chinese clubs niet meer aantrekken. De Chinese overheid heeft immers een loonplafond ingevoerd. Voor alle duidelijkheid: Marouane Fellaini en Thomas Vermaelen krijgen hun huidig contract nog uitbetaald, maar daarna is het voorbij. De Chinese overheid wil op die manier verhinderen dat inheems talent aan de kant blijft staan. Maar voor coaches is er een achterpoortje. Dat inheems talent moet immers van ergens de opleiding en knowhow krijgen. Vijf miljoen euro Het Laatste Nieuws weet dat Leko vijf miljoen euro zal verdienen bij Shanghai SIPG, verspreid over twee seizoenen. Alle premies zijn in die raming dan wel al inbegrepen, maar dat is nog steeds het acht- tot tienvoudige dat hetgeen Leko op zijn Antwerps loonbriefje zag staan.